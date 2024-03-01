Во Франции раскрыли последствия слов Макрона об отправке войск на Украину

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину навредило Киеву. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на французских чиновников.

В статье обратили внимание, что Макрон ставил своей целью консолидировать усилия Запада по поддержке Украины и послать РФ «сильный стратегический сигнал». Но в итоге добился диаметрально противоположного результата.

«Фактически, они [высказывания французского лидера] добились противоположной цели», — подчеркнул автор материала.

По мнению политического аналитика, заявление французского президента продемонстрировало раскол среди союзников Украины. Он отметил, что на Западе стали меньше верить в победу ВСУ, а слова о необходимости направить солдат могут еще сократить желание помогать Киеву.

Эксперт пришел к выводу, что все это ставит Украину в тяжелое положение и отодвигает серьезное контрнаступление на неопределенный срок.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.