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Во Франции раскрыли последствия слов Макрона об отправке войск на Украину

Politico: слова Макрона об отправке военных НАТО на Украину навредили Киеву

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Omar Havana/AP

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину навредило Киеву. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на французских чиновников.

В статье обратили внимание, что Макрон ставил своей целью консолидировать усилия Запада по поддержке Украины и послать РФ «сильный стратегический сигнал». Но в итоге добился диаметрально противоположного результата.

«Фактически, они [высказывания французского лидера] добились противоположной цели», — подчеркнул автор материала.

По мнению политического аналитика, заявление французского президента продемонстрировало раскол среди союзников Украины. Он отметил, что на Западе стали меньше верить в победу ВСУ, а слова о необходимости направить солдат могут еще сократить желание помогать Киеву.

Эксперт пришел к выводу, что все это ставит Украину в тяжелое положение и отодвигает серьезное контрнаступление на неопределенный срок.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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