В США рассказали, как Макрон навредил Украине

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о войсках стран НАТО на Украине потерпели полную неудачу, они навредили только Киеву и обнажили разногласия на Западе по Украине. Об этом пишет газета Politico.

«Если высказывания французского лидера были призваны послать твердое предупреждение Кремлю, то они потерпели полную неудачу – на самом деле, они достигли полной противоположности. К восторгу Кремля, комментарии Макрона обнажили расколы и разногласия на Западе, выражая панику по поводу военного положения дел на Украине», — говорится в сообщении издания.

До этого российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины глава Пентагона Ллойд Остин, «не до конца» понимает, о чем говорит. Пушков также обратил внимание на статью в газете Spiegel, где автор рассуждает, действительно ли конфликт на Украине является и конфликтом для западных стран. Однако российский сенатор отметил, что это не относится ни к президенту Франции Эммануэлю Макрону, ни к самому Остину.

Ранее в МИД РФ отреагировали на заявление Пентагона о прямом столкновении России и НАТО.