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Байдена встревожили пропалестинские протесты у домов высокопоставленных чиновников

Bloomberg: Байден встревожен протестами у домов чиновников его администрации

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Leah Millis/Reuters

Пропалестинские протесты и демонстрации, в том числе у домов высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, вызывают тревогу у американского президента. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Протесты, наряду с неделями демонстраций возле домов высокопоставленных чиновников администрации, вызвали растущую тревогу среди Байдена и его команды, поскольку они сталкиваются с беспрецедентной реакцией на их действия в конфликте Израиля с ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении издания.

Агентство напомнило, что 22 февраля в отеле Fairmont протестующие последовали за сотрудниками Белого дома и репортерами в «запрещенную зону». Группа с плакатом «Остановим финансирование геноцида» почти добралась до кортежа президента, прежде чем ее развернули, отмечает издание.

Агентство также подчеркивает факт продолжающихся акций протеста у дома госсекретаря Энтони Блинкена в Вирджинии и демонстраций у домов советника по национальной безопасности Джейка Салливана и министра обороны Ллойда Остина.

До этого сообщалось, что чиновники администрации президента США Джо Байдена и американской разведки обеспокоены планами Израиля по наземному вторжению в Ливан, которое может начаться в конце весны или начале лета.

Ранее в США пообещали в скором времени представить соглашение о прекращении огня в Газе.

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