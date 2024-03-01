Президент России Владимир Путин предотвратил развал страны после прихода к власти, государство могло расколоться на пять или шесть образований, которыми было бы проще «манипулировать». Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью ТАСС.

«Если бы не появился Путин и если бы он не начал управлять обществом, <...> то Россия бы распалась на пять-шесть государств, которыми можно было проще манипулировать», — подчеркнул президент.

Он отметил, что такая ситуация могла бы привести в том числе к межэтническому конфликту внутри российского государства.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявлял, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США намеревалось нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этого. По его словам, после поддержанного ЦРУ государственного переворота на Украине разведка США совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских границ «с единственной целью — атаковать Россию».

Риттер заявил, что именно об этой угрозе со стороны стран Запада неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

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