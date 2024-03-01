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В Германии испугались слов Путина о ядерном оружии

Die Welt: слова Путина о применении ядерного оружия вызвали панику в Германии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия в случае прямого участия западных стран в вооруженном конфликте на Украине вызвали панику в Германии. Об этом сообщила газета Die Welt.

Журналисты издания заявили, что именно Путин угрожает Западу, а не наоборот.

«Путин держит слово и может обеспечить своих военных боеприпасами», — прокомментировал статью один из читателей Die Welt.

Накануне Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом.

«У нас тоже есть оружие, <...> которое может поражать цели на их территории», — предупредил российский лидер.

Он подчеркнул, что последствия для возможных интервентов в Россию будут намного трагичнее, нежели в прошлом.

Ранее в США оценили готовность России использовать ядерное оружие.

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