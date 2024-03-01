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Скончался бывший премьер-министр Канады

Умер бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни

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Global Look Press

Бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни скончался в четверг на 85-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо.

В своем заявлении Трюдо выразил глубокие сожаления по поводу ухода Малруни, отметив его как символ канадских ценностей и уважаемого лидера на родине и за рубежом.

Причины смерти политика не были раскрыты. Малруни занимал пост премьер-министра Канады с сентября 1984 года по июнь 1993 года, став 18-м руководителем этого североамериканского государства.

После своей отставки он работал консультантом в различных фирмах и корпорациях.

Политик был женат на Милице (Миле) Пивнички, сербке, родившейся в Сараево и эмигрировавшей в Канаду с родителями в возрасте 5 лет. Младший сын четы родился, когда Малруни занимал пост премьер-министра. Старший сын Бен — известный телеведущий, а его жена Джессика — стилист, близкая подруга Меган Маркл. У супругов трое детей — близнецы Брайан и Джон и дочь Айви. Все они участвовали в свадьбе Меган и принца Гарри, при этом сыновья были пажами невесты.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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