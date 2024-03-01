Байден обратился к Трампу с просьбой о сотрудничестве

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к своему предшественнику, Дональду Трампу с призывом сотрудничать в вопросах охраны границы США и Мексики. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Трамп прибыл на границу Соединенных Штатов и Мексики в сопровождении губернатора Техаса Грега Эбботта. Одновременно с Трампом на границу также прибыл президент Джо Байден, однако в отличие от своего предшественника, его не встретили с почестями. Бывший и действующий президенты США на какой-то момент находились друг от друга всего в 500 метрах.

«Я так понимаю, мой предшественник в Игл-Пасс сегодня. Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне, а я присоединюсь к тебе, чтобы указать конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы. Мы можем сделать это вместе», — обратился Байден.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Джо Байден помогает попасть в США сбежавшим из тюрем и психбольниц, проводя нынешнюю миграционную политику.

Ранее Техас решил усилить границу с Мексикой в борьбе с мигрантами.