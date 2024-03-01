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В Пентагоне заявили о достижении Россией «небольших поступательных успехов»

Пентагон: США наблюдают небольшие поступательные успехи России на Украине

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Shutterstock

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что США наблюдают «небольшие поступательные успехи» России на Украине, передает ТАСС.

«Мы продолжаем наблюдать, как Россия добивается некоторых небольших поступательных успехов», — сказал Райдер.

Он подчеркнул, что в связи с этим американскому конгрессу нужно как можно быстрее согласовать помощь для Украины, чтобы Минобороны США смогло обеспечить украинскую армию необходимым вооружением.

29 февраля глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе заявил, что ежедневное продвижение российских военных вызывает тревожные чувства. Он подчеркнул, что Украина без возобновления помощи от США будет оставаться в невыгодном положении.

До этого газета The New York Times писала, что Белый дом рассматривает возможность передачи Украине необходимого ей оружия и боеприпасов из запасов Пентагона, несмотря на то, что у правительства США нет денег на их замену.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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