Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования правительства

Палата представителей конгресса США одобрила пакет временных мер по расходам, чтобы не допустить приостановки работы правительства. Одна часть структур будет профинансирована до 8 марта, а другая — до 22 марта, сообщает газета The New York Times.

«Мера по временным расходам дает Конгрессу неделю на то, чтобы завершить детали соглашения по одной половине государственных расходов, и еще три недели на переговоры и принятие – по второй», – говорится в статье.

Пакет мер поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, 99 высказались против. Как отмечается, позднее по проекту финансирования должны проголосовать американские сенаторы, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

В материале указано, что в течение последних месяцев конгресс увяз в переговорах о расходах, поскольку республиканцы склонялись к резкому сокращению трат, при этом наиболее консервативные из них отказывались договариваться с демократами.

Накануне представители республиканцев и демократов достигли соглашения по финансированию правительства, которое должно предотвратить его шатдаун.

Ранее в США согласовали бюджет федерального правительства на 2024 год.