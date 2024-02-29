Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Конгрессмены США поддержали законопроект о продлении финансирования правительства

NYT: конгресс США поддержал проект о продлении финансирования правительства

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Палата представителей конгресса США одобрила пакет временных мер по расходам, чтобы не допустить приостановки работы правительства. Одна часть структур будет профинансирована до 8 марта, а другая — до 22 марта, сообщает газета The New York Times.

«Мера по временным расходам дает Конгрессу неделю на то, чтобы завершить детали соглашения по одной половине государственных расходов, и еще три недели на переговоры и принятие – по второй», – говорится в статье.

Пакет мер поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, 99 высказались против. Как отмечается, позднее по проекту финансирования должны проголосовать американские сенаторы, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

В материале указано, что в течение последних месяцев конгресс увяз в переговорах о расходах, поскольку республиканцы склонялись к резкому сокращению трат, при этом наиболее консервативные из них отказывались договариваться с демократами.

Накануне представители республиканцев и демократов достигли соглашения по финансированию правительства, которое должно предотвратить его шатдаун.

Ранее в США согласовали бюджет федерального правительства на 2024 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами