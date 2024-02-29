В Польше назвали условие для закрытия границы с Украиной

Польше придется закрыть границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его ввиду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны», – отметил Туск.

Он добавил, что закрытие границы будет иметь «свои последствия», так как решение станет двусторонним.

По словам Туска, он обсуждал эту тему с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который сказал, что Киев готов на закрытие границы, если речь идет о товарообороте.

27 февраля польские фермеры, недовольные действиями властей вокруг ситуации с зерновым экспортом Украины, устроили марш на Варшаву, парализовав движение в центре польской столицы.

До этого министерство иностранных дел Польши встревожилось из-за плаката на протестах фермеров, на котором был призыв к Владимиру Путину разобраться с Украиной и Евросоюзом.

Ранее власти Литвы заметили усилия России в протестах польских фермеров.