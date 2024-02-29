Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Экс-президент США Дональд Трамп прошел тест на когнетивные способности, после чего призвал сделать тоже самое действующего главу Белого дома Джо Байдена. Данное предложение трамп написал в соцсети Truth Social.

«Продажный Джо Байден должен сдать тест на умственные способности. Быть может, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает такие плохие решения», — написал он.

Бывший президент отметил, что сам сдавал тест дважды, при этом оба раза без ошибок. Политик уверен, что все президенты и претенденты на этот пост должны сдавать подобные тесты в обязательном порядке.

На днях предвыборный штаб Дональда Трампа обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот «преследует» бывшего президента США до границы с Мексикой, пытаясь снять с себя ответственность за миграционный кризис.

До этого Трамп выразил уверенность, что одержит победу над нынешним главой государства Джо Байденом на предстоящих выборах.

Ранее Трамп допустил, что Байден не дотянет до президентских выборов.