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США хотят возврата России к переговорам по стратегической стабильности

Пентагон: США хотели бы возвращения РФ к переговорам по стратстабильности

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Shutterstock

Минобороны Соединенных Штатов хотело бы возвращения России к переговорам по стратегической стабильности. С таким заявлением выступил начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Энтони Коттон, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Я совершенно точно сторонник Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)», — утверждает представитель Пентагона.

По словам генерала, США желают возвращения Китая и России к переговорам по контролю над вооружениями и стратегической стабильности, но не уверены в возможности такого сценария.

«Как командир я должен понимать, как мне построить силы, <…> если этого не произойдет», — заключил сотрудник Минобороны.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не станет обсуждать с американской стороной возобновление предусмотренных ДСНВ процедур до тех пор, пока США помогают Украине атаковать российскую территорию посредством поставок дальнобойного оружия.

Ранее Лавров заявлял, что Россия продолжает соблюдать положения ДСНВ после выхода из него.

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