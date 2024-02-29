Молдавия расторгла несколько оборонных соглашений в рамках СНГ

Молдавия денонсировала несколько соглашений в области обороны и борьбы с терроризмом в рамках СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о «Соглашении о принципах обеспечения вооруженных сил государств — участников Содружества вооружением, техникой, материальными средствами», «Соглашении о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ» и «Протоколе о временном порядке формирования и задействовании групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира». Все они были подписаны между странами – участниками СНГ в 1992 году.

Кроме того, Молдавия отозвала свою подпись под «Договором в рамках СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом», заключенным в 2012 году.

Решение о денонсации принято парламентом Молдавии. Депутаты оппозиционного блока коммунистов и социалистов голосовали против, но их голосов было недостаточно.

28 февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления Молдавии.

Глава непризнанной Приднестровской молдавской республики заявил, что жителей ПМР пытаются запугать.

В тот же день на обращение властей Приднестровья отреагировали в МИД РФ.

Ранее в МИД РФ заявили, что вернуться к договоренностям, которые уничтожает Молдавия, будет сложно.