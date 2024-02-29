На Западе предрекли исчезновение танков как вида оружия на фоне украинского конфликта

Танк как один из видов вооружения современных армий может устареть на фоне массового применения дронов на поле боя на Украине. Об этом пишет Forbes.

«В то время Forbes предположил, что наиболее вероятной причиной (уничтожения танка США Abrams. – прим. ред.) был дрон , может показаться удивительным, что «Abrams» был уничтожен небольшими гоночными дронами… Это уничтожение также может рассказать нам кое-что о нынешнем состоянии и будущем танковой войны… Кажется, достаточное количество FPV способно разрушить что угодно», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, конфликт на Украине показал, что беспилотники стали грозным оружием. При этом военнослужащим на современных танках необходимо постоянно менять тактику боя и приспосабливаться к различному новым видам противотанкового вооружения.

Подчеркивается, что БПЛА, в том числе FPV-дроны могут стать непреодолимым испытанием для танков.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» за сутки сбили 48 украинских беспилотников на Купянском направлении.

Ранее ВСУ попытались атаковать беспилотником Белгородскую область.