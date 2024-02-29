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Китай осудил действия США по милитаризации космоса

Китай призвал США прекратить наращивать оружие в космосе

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Millennium Space Systems

Действия США на околоземной орбите способствуют милитаризации космоса и превращения его в поле боя. Такое мнение выразил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган, сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты используют так называемые угрозы других стран в качестве предлога для расширения своей военной мощи. Китай выступает решительно против этого», — сказал Чжан Сяоган на пресс-конференции 29 ноября.

Развивая мысль, он отметил, что США разрабатывают и размещают в космосе наступательное вооружение, проводят технические эксперименты и учения по нападению и обороне. Кроме того, они «из злого умысла отслеживают космические аппараты других стран» с приближением на опасное расстояние и риском столкновения. По мнению представителя Минобороны Китая такое положение дел ведет к милитаризации космоса и превращению его в поле битвы. А это, в свою очередь, создает угрозы глобальной безопасности.

«Мы призываем США отказаться от идеологии игры с нулевой суммой времен холодной войны, прекратить распространять ложные заявления, прекратить наращивать вооружение в космосе», — подытожил Чжан Сяоган.

24 февраля в МИД РФ высказались о позиции по Договору о космосе 1967 года.

19 февраля Китай прокомментировал сообщения о российском оружии в космосе.

Ранее сообщалось, что военные США опасаются создания Россией и Китаем оружия для поражения спутников.

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