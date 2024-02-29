Запад укрепит поддержку Молдавии после обращения Приднестровья к России

Представитель МИД Франции Кристоф Лемуан заявил, что Франция наряду с другими странами Евросоюза продолжит оказывать помощь Молдавии после обращения Приднестровья к России. слова Лемуана приводит ТАСС.

«Мы крайне внимательно следим за последними событиями в Молдавии. Призыв к Москве о так называемой защите – известный сценарий… Дебаты о мерах поддержки этой страны будут продолжены», - сообщил он.

До этого в Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней. Созыв инициировал глава ПМР Вадим Красносельский, причиной было названо экономическое давление со стороны Молдавии. На съезде была принята резолюция и обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ, ООН, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европарламента, ОБСЕ и Красного Креста.

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявлял, что Приднестровье в обращении к Совету Федерации и Государственной думе, принятом на съезде депутатов, просит Россию защитить интересы жителей республики.

Ранее в парламенте Приднестровья заявили, что не просят Россию признать ПМР.