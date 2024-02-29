Госдума в приоритетном порядке обеспечит правовую реализацию послания Путина

Госдума в приоритетном порядке гарантирует правовую реализацию всех задач, поднятых российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов», — пообещал он.

По оценке Володина, на сегодняшний день страной управляет сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей и чем живет государство.

Политик подчеркнул, что оглашенное президентом послание является программой развития сильной и суверенной России.

Послание Путина Федеральному собранию проходило в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

Ранее председатель Совета Федерации оценила послание президента Путина.