Госдума в приоритетном порядке обеспечит правовую реализацию послания Путина

Госдума в приоритетном порядке гарантирует правовую реализацию всех задач, поднятых российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Государственная Дума в приоритетном порядке сформирует законодательную базу для решения этих вопросов», — пообещал он.
По оценке Володина, на сегодняшний день страной управляет сильный лидер, который слышит и хорошо чувствует, что волнует людей и чем живет государство.
Политик подчеркнул, что оглашенное президентом послание является программой развития сильной и суверенной России.
Послание Путина Федеральному собранию проходило в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.
Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.
Ранее председатель Совета Федерации оценила послание президента Путина.