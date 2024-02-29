Выступление Путина назвали «сильнейшим посланием о мире»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал обращение Владимира Путина к Федеральному собранию «сильнейшим посланием о мире». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«В послании — сильнейшие послания о мире: по Украине — не мы начинали эту войну, но мы ее закончим; по Европе — утверждения о готовящейся агрессии России это бред; по космосу — мы с 2008 года предлагаем юридически закрепить отказ от милитаризации, и так далее», — написал Косачев.

Парламентарий напомнил, что аналогичное послание в Мюнхене в 2007 году страны Запада предпочли проигнорировать. Если это произойдет и сейчас, то станет «роковой ошибкой» для Запада, которая окажется хуже «очередного преступления».

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что внешнеполитическая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию не понравится странам Запада.

Ранее Путин рассказал о последствиях, которые ждут возможных интервентов.