Армения может задуматься о членстве в ЕС

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения — это демократическое государство и может думать о том, чтобы стать кандидатом на членство в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу торопиться, не хочу, чтобы получилось так, что мы делаем какой-то односторонний шаг. По нашим показателям, у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС. Нам следует думать в этом направлении, но не нужно спешить и делать резкие шаги», — сказал Симонян.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Армения решили приступить к расширению партнерства. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС — Армения. По словам Борреля, еще в октябре 2023 года власти Армении выразили готовность двигаться навстречу Евросоюзу, после чего началась проработка путей укрепления взаимоотношений.

С 20 февраля 2023 года в Армении на границе с Азербайджаном работает миссия ЕС. Численность персонала менее чем за год выросла с 100 до 209 человек. В конце августа Ереван подписал с ЕС соглашение, которое официально закрепляет статус миссии наблюдателей союза в республике. 25 января 2024 года кабинет министров Армении одобрил ратификацию договора с Евросоюзом о статусе миссии наблюдателей.

Ранее в НАТО заявили о сближении с Арменией.