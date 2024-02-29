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В Армении высказались относительно дискуссий о вступлении в НАТО

Спикер Симонян: Армения никогда не вела дискуссии по вступлению в НАТО

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Ереван никогда не вел дискуссию по возможности вступления Армении в НАТО, при этом страна продолжает стратегию укрепления связей с Евросоюзом. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Его слова приводит ТАСС.

«Никакой дискуссии о НАТО не было, мы и внутри нашей команды не обсуждали такое», — подчеркнул Симонян.

При этом он подчеркнул, что Ереван готов к дальнейшему улучшению отношений с Евросоюзом. Спикер добавил, что Армения стремится приобретать вооружение «во всех возможных местах».

До этого глава дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Армения решили приступить к расширению партнерства. По словам Борреля, еще в октябре 2023 года власти Армении выразили готовность двигаться навстречу Евросоюзу, после чего началась проработка путей укрепления взаимоотношений.

Ранее в НАТО заявили о сближении с Арменией.

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