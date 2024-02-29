В Венгрии напомнили о принципах НАТО на фоне заявлений о войсках альянса на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прозвучавшие заявления о возможности отправки военных стран НАТО на Украину противоречат принципу альянса, который принял решение о «невмешательстве» в конфликт. Соответствующее заявление глава МИД сделал на пресс-конференции, слова главы внешнеполитического ведомства Венгрии приводит ТАСС.

«Любые планы или заявления, касающиеся возможного появления европейских военнослужащих на Украине, будут диаметрально противоположны по отношению к нынешнему решению НАТО», — подчеркнул министр.

Он напомнил журналистам о существовании решения в рамках альянса о невмешательстве в конфликт, которое было принято в НАТО два года назад. По мнению Сийярто, в сложившейся напряженной ситуации в мире не только действия западных политиков, но и слова могут представлять опасность.

До этого американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил, что политик не верит в победу Украины в конфликте с Россией.

Ранее Орбан рассказал о стратегии ЕС по расширению.