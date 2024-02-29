Эксперт объяснил, почему послание Путина охватывает все сферы развития страны

Оглашенное сегодня послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет дорожной картой для работы всех министерств и ведомств на ближайшие годы, считает руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев. Это обширный документ, который долго прорабатывается совместно с министрами, подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

«Президент в своем послании обозначает траекторию развития страны на ближайшие шесть лет, потом эти цели реализуют все органы власти, — подчеркнул Хугаев. — Послание станет дорожной картой для всего государства, которая позволяет выстроить стратегию целей и задач, к которым мы планируем прийти через шесть лет».

Напомним, сегодня Путин выступил с посланием Федеральному собранию – оно длилось свыше двух часов, побив таким образом рекорд по продолжительности.

В послании Путин, в числе прочего, предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения.