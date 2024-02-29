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В Литве обвинили Польшу в нарушении свободной торговли в ЕС

Глава минэка Литвы Армонайте: Польша нарушает свободную торговлю в ЕС

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Shutterstock

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Польша на фоне протестов фермеров в стране нарушает принципы свободной торговли и сообщений о намерении Варшавы полностью закрыть границу с Украиной. Слова Армонайте приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Все же мы члены свободного ЕС, где свободное перемещение товаров и капитала, перемещение людей должно быть свободным», — сообщила Армонайте.

До этого премьер Польши Дональд Туск заявил, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной.

Польские фермеры и другие аграрии проводят многочисленные акции протеста в связи с ситуацией с экспортом украинского зерна на территорию Европейского союза после прекращения зерновой сделки. Аграрии в Польше и других странах Европы обвиняют украинских производителей и собственные власти в разорении местных производителей и перегрузе европейского рынка.

Это вызвало напряжение в польско-украинских отношениях.

Ранее сообщалось, что власти Украины не знают о планах Польши полностью закрыть границу.

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