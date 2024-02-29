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В Совфеде оценили внешнеполитическую часть послания Путина

Сенатор Пушков: внешнеполитическая часть послания Путина не понравится Западу

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что внешнеполитическая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию не понравится странам Запада. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Впрочем, внутренняя часть тоже, поскольку это послание руководителя страны, находящейся на подъеме. Это означает, что стратегия Запада, направленная против России, несостоятельна и бесперспективна», — написал Пушков.

По его словам, это главный вывод, который должны сделать для себя страны Запада.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Запад хотел принести разлад в Россию и ослабить ее изнутри, но просчитался.

По словам российского лидера, западные страны хотели бы сделать с РФ то же самое, что и «во многих других регионах мира, в том числе на Украине». Он отметил, что «это сегодня уже абсолютно очевидная вещь».

Он также отметил, что , Запад пытается втянуть РФ в новую гонку вооружений, тем самым повторив трюк 1980-х годов.

Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности.

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