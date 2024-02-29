Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Эстонии предложили запретить весь транзит через Россию

Премьер Эстонии Каллас предложила запретить весь транзит товаров через РФ

close
100%
Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила западным странам запретить транзит всех товаров через территорию России. С таким предложением она выступила в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Мы предлагаем запретить весь транзит (товаров. – Прим. ред.) через Россию», — заявила глава эстонского кабмина.

Она уточнила, что такой шаг Запад может сделать в целях борьбы с обходом наложенных на Россию санкций.

До этого Каллас сообщала, что Запад должен рассмотреть все возможные варианты помощи Украине, включая отправку своих военных в страну. Она подчеркнула, что несмотря на заявления России, такой шаг не следует рассматривать как стремление к эскалации, поскольку он необходим для защиты Украины. По мнению политика, Москва пытается запугать западные страны, но это не должно останавливать их. «Мы не должны бояться и не должны отказываться от решений, которые мы намерены принять», — подчеркнула она.

Ранее премьер Эстонии рассказала о том, какой сигнал посылает Путин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами