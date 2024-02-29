В Эстонии предложили запретить весь транзит через Россию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила западным странам запретить транзит всех товаров через территорию России. С таким предложением она выступила в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Мы предлагаем запретить весь транзит (товаров. – Прим. ред.) через Россию», — заявила глава эстонского кабмина.

Она уточнила, что такой шаг Запад может сделать в целях борьбы с обходом наложенных на Россию санкций.

До этого Каллас сообщала, что Запад должен рассмотреть все возможные варианты помощи Украине, включая отправку своих военных в страну. Она подчеркнула, что несмотря на заявления России, такой шаг не следует рассматривать как стремление к эскалации, поскольку он необходим для защиты Украины. По мнению политика, Москва пытается запугать западные страны, но это не должно останавливать их. «Мы не должны бояться и не должны отказываться от решений, которые мы намерены принять», — подчеркнула она.

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