Путин предложил продлить программу «Семейная ипотека»

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу «Семейная ипотека» до 2030 года.

«За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет», – сказал он.

Также Путин предложил продлить программу погашения ипотеки для семей с тремя и более детей.

«Выплату в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка продлят до 2030 года, деньги есть», — сказал он.

Также Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года. Он также предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей. Вместе с этим Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго ребенка до 2,8 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.