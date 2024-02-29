Путин прокомментировал заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию назвал «вбросами» заявления о планах РФ по размещению ядерного оружия в космосе.

По его словам, эти заявления озвучивают для того, чтобы втянуть страну в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США. Он обратил внимание, что при этом западные страны блокируют предложения РФ, которые «лежат у них на столе уже более 15 лет». Он пояснил, что речь идет про проект договора предотвращения размещения оружия в космосе, который Россия подготовила еще в 2008 году.

Он также назвал лицемерием Запада обсуждение стратегической стабильности при попытках нанести стратегическое поражение на поле боя.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин заявил, что не Россия начала конфликт в Донбассе и на Украине.