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Путин прокомментировал заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе

Путин назвал вбросами заявления о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию назвал «вбросами» заявления о планах РФ по размещению ядерного оружия в космосе.

По его словам, эти заявления озвучивают для того, чтобы втянуть страну в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США. Он обратил внимание, что при этом западные страны блокируют предложения РФ, которые «лежат у них на столе уже более 15 лет». Он пояснил, что речь идет про проект договора предотвращения размещения оружия в космосе, который Россия подготовила еще в 2008 году.

Он также назвал лицемерием Запада обсуждение стратегической стабильности при попытках нанести стратегическое поражение на поле боя.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин заявил, что не Россия начала конфликт в Донбассе и на Украине.

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