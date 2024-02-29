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В Кремле рассказали подробности о послании Путина

Песков: послание Путина точно будет длиться больше часа

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Максим Блинов/РИА Новости

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию как президент и кандидат в президенты. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что послание во многом можно будет считать предвыборной программой Путина. По времени выступления он предположил, что послание будет точно длиться больше часа. При этом Песков заявил, что главная задача послания — изложить план действий, поэтому «на минуты никто не ориентируется».

Он обратил внимание, что Путин никогда не выступал с пустыми обещаниями, все его планы тщательно просчитаны.

Песков не исключил, что послание приковывает интересы всего мира и его будут долго анализировать. В речи Путина будет часть слов, адресованных Западу, но акцент президент сделает на вопросах суверенизации России, заключил представитель Кремля.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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