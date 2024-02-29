Сайт Верховной рады Украины подвергся атаке хакеров

Хакеры атаковали официальный сайт Верховной рады Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента страны.

В заявлении подчеркивается, что сайт законодательного органа был взломан. Из-за этого ссылка на Telegram-канал Верховной рады Украины, которая была указана на сайте парламента, вела пользователей на фейковую страницу.

При этом пост о хакерской атаке появился вечером 28 февраля в 23:04 мск. Уже через 13 минут пресс-служба украинского парламента разместила новую публикацию, в которой говорится о восстановлении работы сайта.

«Ссылка на официальный Telegram-канал парламента работает корректно», — уточняется в сообщении.

24 февраля хакеры взломали украинский телеканал «Прямой», в результате чего в бегущей строке эфира появились пророссийские и антиамериканские лозунги. Фразы были написаны на украинском и русском языках.

Атака длилась около 20 минут. В это время зрители могли видеть такие лозунги, как «США и [украинский президент Владимир] Зеленский уничтожают Украину» и «Помощь Украине ведет к руинам».

Ранее российские хакеры опубликовали личные данные сотрудников украинских военных комиссариатов.