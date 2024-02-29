Конгресс США заключил соглашение, чтобы избежать шатдауна правительства

Представители Республиканской и Демократической партий в американском конгрессе достигли соглашения по финансированию правительства страны, которое должно предотвратить его шатдаун. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на высокопоставленный источник в парламенте США.

«Лидеры конгресса в среду (28 февраля — «Газета.Ru») заключили соглашение о государственном финансировании полудюжины ежегодных законопроектов о расходах [правительства] наряду с временной мерой, которая перенесла на март два крайних срока шатдауна», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что законодатели договорились продлить финансирование некоторых правительственных структур до 8 марта. Ряд других государственных органов продолжат получать деньги до 22 марта.

Шатдаун правительства США представляет собой приостановку его работы. Такая ситуация возникает, когда конгрессу страны не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

При этом сотрудники правительственных структур отправляются в неоплачиваемый отпуск. Обычно это не относится к работникам организаций и ведомств, функционирование которых жизненно важно для обеспечения безопасности государства. Тем не менее им приходится работать без заработной платы.

Ранее в США согласовали бюджет федерального правительства на 2024 год.