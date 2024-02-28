Байден сообщил о результатах своего медицинского обследования

Результаты медицинского обследования президента США Джо Байдена ничем не отличаются от предыдущих. Об этом заявил сам глава государства, слова которого передает РИА Новости.

«Они (результаты обследования. — «Газета.Ru») ничем не отличаются от прошлогодних», — подчеркнул американский лидер в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Позже в администрации президента США заявили, что глава государства не нуждается в оценке умственных способностей.

В 2023 году терапевт Байдена предоставил отчет о его состоянии. В документе отмечалось, что действующий американский лидер здоров и способен без проблем выполнять возложенные на него обязанности.

28 февраля текущего года президент США прошел третью диспансеризацию за время своего нахождения у власти. По данным газеты The New York Times, 81-летнего политика осматривали сотрудники Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. При этом медицинский осмотр был организован в связи с опасениями по поводу его возраста, так как нынешний хозяин Белого дома намерен участвовать в предстоящих выборах.

Ранее Байден перепутал КНР и Россию.