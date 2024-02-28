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Байден прошел третий медосмотр за время своего президентства

NYT: Джо Байден прошел третий медосмотр за время своего президентства

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Joshua Roberts/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прошел третью диспансеризацию за время своего президентства на фоне опасений по поводу его возраста, поскольку он баллотируется на второй срок. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Белого дома, 81-летнего Байдена осматривали специалисты Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. О визите главы США не было объявлено заранее, но он входил в его ежегодный график, сообщили источники издания.

Как сообщается, президент провел в медучреждении около двух с половиной часов. Ожидается, что Белый дом опубликует отчет о медосмотре главы государства.

В начале февраля специальный прокурор США Роберт Хёр описал Байдена в отчете как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью», что вызвало негодование в Белом доме. После этого в США начали обсуждать дачу показаний автором доклада о «плохой памяти» Байдена.

Опросы показывают, что большинство американцев обеспокоены возрастом президента и способностью баллотироваться на второй срок, пишет NYT.

Ранее бизнесмен Илон Маск прокомментировал выступление президента США, в ходе которого он перепутал Египет и Мексику.

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