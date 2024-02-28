Зеленский пообещал ответить на инициативу Макрона «глубоко в деталях»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подробно прокомментировать инициативу главы Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск после личной встречи. Об этом написало издание «Страна.ua».

Глава Украины отметил, что переговоров с Макроном остановится на этой теме, потому что тогда уже будет «глубоко в деталях».

«И он сказал, что поделится со мной информацией когда прибудет в Украину», — сказал Зеленский, уточнив, что Макрон планирует посетить Киев в середине марта.

По его словам трудно переоценить значимость первого шага — защитить и остаться сильными. Президент добавил, что у него «есть вопросы» о пакетах помощи с европейскими партнерами и США.

Зеленский счел, что у Макрона немало конкретных инициатив по усилению обороноспособности Украины.

До этого он назвал «хорошим знаком» заявление французского лидера об отправке войск на Украину. Но преобладающие настроения во французском обществе не соответствуют амбициям Макрона.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.