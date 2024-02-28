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В Госдуме сообщили, когда рассмотрят обращение Приднестровья о помощи

Затулин: обращение Приднестровья будет рассмотрено после поступления в Госдуму

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Global Look Press

Обращение Приднестровья о помощи в урегулировании конфликта с Молдавией будет рассмотрено по существу, как только поступит в Госдуму. Об этом заявил депутат Константин Затулин, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, обращение будет рассмотрено депутатами на основе консультаций с президентом и МИД.

«Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной думы, который будет конечно же по этому поводу обсуждать все и конечно же это будет делать это на основе консультаций», – сказал Затулин.

Он подчеркнул, что Дума всегда с уважением относилась к обращениям представителей Приднестровья.

28 февраля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил об обращении к России за помощью в дипломатическом урегулировании конфликта с Молдавией.

Позже МИД РФ назвал приоритетом России помощь жителям Приднестровья.

Ранее председатель парламента Приднестровья Александр Коршунов обратился к мировому сообществу с призывом не допустить превращения непризнанной республики в гетто из-за давления со стороны Молдавии.

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