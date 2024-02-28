Пашинян заявил, что Ереван не ждал вмешательства ОДКБ в конфликт с Баку

Армения не ждала от Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, республика нуждалась лишь в политической позиции организации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Армения никогда не ждала от ОДКБ военного вмешательства. Пусть ни у кого не сложится впечатления, что мы пытались втянуть организацию в войну», – отметил премьер.

На прошлой неделе Пашинян сообщил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ. «Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре», – приводит RT его слова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не гонит Армению из блока, однако если она хочет покинуть организацию, то это не разрушит ОДКБ.

После этого в Кремле отметили, что ясности относительно позиции Еревана по поводу выхода из ОДКБ пока нет.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по украинскому вопросу.