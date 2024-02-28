Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил, что Ереван не ждал вмешательства ОДКБ в конфликт с Баку

Пашинян: Армения не ждала вмешательства ОДКБ в конфликт с Азербайджаном

close
100%
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Армения не ждала от Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, республика нуждалась лишь в политической позиции организации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Армения никогда не ждала от ОДКБ военного вмешательства. Пусть ни у кого не сложится впечатления, что мы пытались втянуть организацию в войну», – отметил премьер.

На прошлой неделе Пашинян сообщил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ. «Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре», – приводит RT его слова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не гонит Армению из блока, однако если она хочет покинуть организацию, то это не разрушит ОДКБ.

После этого в Кремле отметили, что ясности относительно позиции Еревана по поводу выхода из ОДКБ пока нет.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по украинскому вопросу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами