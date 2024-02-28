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Предложение Макрона застало страны Запада врасплох

Telegraph: Макрон застал союзников врасплох словами об отправке войск на Украину

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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину застало союзников врасплох. Об этом пишет Telegraph.

«Уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию», — уточнили в статье.

Политический аналитик издания подчеркнул, что не планируют отправлять солдат на помощь Киеву и в НАТО. В публикации обратили внимание, что наибольшее раздражение слова французского лидера вызвали у властей Германии. Эксперт пришел к выводу, что Макрон выступил с таким предложением, чтобы перехватить инициативу по Украине в тот момент, когда американский конгресс зашел в тупик в вопросе поддержки Киева. Он предрек, что президент Франции может снова оказаться «в полной изоляции».

До этого во Франции пояснили заявления Макрона об отправке войск на Украину.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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