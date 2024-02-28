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В Грузии осудили двойные стандарты США

Депутат парламента Грузии Субари раскритиковал США за двойные стандарты

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РИА «Новости»

Депутат парламента Грузии Созар Субари раскритиковал Соединенные Штаты за двойные стандарты в отношении Тбилиси. Об этом пишет Telegram-канал Sputnik Грузия.

«Когда мы подписали аналогичное соглашение, последовала критика со стороны посольства. Если стратегическое партнерство с Китаем допустимо для них или для ЕС, то почему недопустимо для Грузии?» — цитирует его RT.

До этого лояльное властям парламентское движение «Сила народа» заявило, что отношения Грузии и США за последние 30 лет не принесли никаких реальных результатов, поэтому их нужно пересмотреть.

В заявлении указано, что американская сторона в рамках партнерства поддерживают «радикализм и пропаганду ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Вместо этого стоило оказывать Грузии экономическую поддержку.

Позже премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики продолжат следовать политике невведения санкций в отношении России.

Ранее политолог предупредил о риске новой революции в Грузии.

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