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МИД РФ ответил на обращение Приднестровья

МИД РФ назвал приоритетом России защиту жителей Приднестровья

МИД РФ назвал приоритетом России защиту жителей Приднестровья. Об этом пишет ТАСС.

«Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», — подчеркнули в министерстве.

До этого съезд депутатов Приднестровья направил обращение в МИД России с просьбой о помощи на фоне экономической блокады со стороны Молдавии.

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2»», — заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

Приднестровский дипломат добавил, что Тирасполь рассчитывает на то, что Россия при своих действиях будет помнить о том, что из почти полумиллиона населения Приднестровья 200 тыс. жителей имеют российское гражданство.

Ранее в парламенте Приднестровья заявили, что не просят Россию признать ПМР.

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