Приднестровье попросило РФ активизировать урегулирование конфликта с Молдавией

Приднестровье обращается к России за помощью в дипломатическом урегулировании конфликта с Молдавией. Об этом заявил в эфире телеканала »Россия 24» глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев.

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2»», — заявил Игнатьев.

Приднестровский дипломат добавил, что Тирасполь рассчитывает на то, что Россия при своих действиях будет помнить о том, что из почти полумиллиона населения Приднестровья 200 тыс. жителей имеют российское гражданство.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе седьмого съезда депутатов всех уровней в Тирасполе заявил, что жителей ПМР пытаются запугать и заставить молчать.

Ранее Приднестровская Молдавская республика попросила Россию о помощи из-за молдавской экономической блокады.