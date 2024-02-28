Помощник Трампа рассказал о намерении политика вывести США из НАТО

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп всерьез намеревается вывести страну из НАТО в случае своего переизбрания. Об этом заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью немецкой газете Die Welt.

«Я думаю, что Трамп не шутит о выходе США из альянса», – сказал Болтон, отметив, что бывший президент в случае переизбрания вывел бы США и из многих других важных договоренностей.

Болтон подчеркнул, что возможное ослабление НАТО не беспокоит Трампа, так как он не понимает, в чем смысл существования альянса.

Бывший помощник президента также сообщил, что Трамп во время своего президентского срока поручал Пентагону проработать планы вывода Вооруженных сил США из Германии.

На прошлой неделе бывший советник Трампа Джон Болтон рассказал, что в период пребывания в Белом доме политик никогда не оставлял мысль о разрыве с НАТО.

Ранее Байден раскритиковал Трампа за слова о НАТО.