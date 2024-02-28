Польша собирается полностью закрыть границу с Украиной

Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

«Не буду скрывать, что мы разговариваем с украинской стороной о временном закрытии границы, о полном прекращении товарооборота», — заявил Туск.

Польские фермеры и другие аграрии проводят многочисленные акции протеста в связи с ситуацией с экспортом украинского зерна на территорию Европейского союза после прекращения зерновой сделки. Аграрии в Польше и других странах Европы обвиняют украинских производителей и собственные власти в разорении местных производителей и перегрузе европейского рынка.

Это вызвало напряжение в польско-украинских отношениях.

До этого фермеры, недовольные недостаточными действиями польского правительства вокруг ситуации с зерновым экспортом Украины, устроили «звездный марш» на Варшаву и парализовали движение в центре польской столицы.

Среди других требований фермеров — отказ от экологического плана ЕС по достижению к 2050 году нулевых углеродных выбросов в атмосферу.

Ранее власти Польши оправдали блокаду украинской границы.