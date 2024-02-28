В МИД заявили, что 13-й пакет санкций ЕС не окажет влияния на ход СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 13-й пакет санкций ЕС, заявила, что новые рестрикции не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит ТАСС.

«Наша страна наработала достаточный санкционный иммунитет, чтобы успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики», — сказала она.

Как отмечает RT, Захарова подчеркнула, что «уж точно новые санкции ЕС не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции».

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения подпали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в новый пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.