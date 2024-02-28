В Латвии голосование на выборах президента РФ сочли преступным

Участие граждан России, которые проживают в Латвии в выборах президента РФ могут отнести к разряду уголовных преступлений. Об этом сообщила глава Министерства юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере, передает »Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Шпроты в изгнании».

По словам главы ведомства, власти республики не могут ограничить доступ россиян к посольству. Она не исключила, что действия тех, кто примет участие в выборах будут приравнены к поддержке спецоперации на Украине. Министр обратила внимание, что в республике действует уголовная ответственность за оправдание украинского конфликта.

Инесе Либиня-Эгнере не дала разъяснений, как технически ведомство намерено отслеживать причины визитов россиян в посольство.

До этого стало известно, что Латвия продлила запрет на въезд для россиян до весны 2025 года.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.