В МИД РФ заявили, что военнослужащие стран НАТО давно активно помогают ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», — заявила она.

По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон «ничего нового не сказал».

До этого Макрон заявил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. Согласно его словам, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

Также газета Financial Times написала со ссылкой на европейского высокопоставленного военного чиновника, что на Украине присутствует западный спецназ.

Ранее МИД Китая отреагировал на слова Макрона по Украине.