Указ Байдена по запрету передачи данных американцев будет направлен против шести стран

Указ президента США Джо Байдена, запрещающий передачу персональных данных американцев в другие страны, будет направлен против России, Ирана, Китая, Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы. Об этом пишет The New York Times.

«Президент попросит Министерство юстиции разработать правила, ограничивающие передачу информации о местонахождении, здоровье и генетике американцев Китаю, России, Ирану, Северной Корее, Кубе и Венесуэле, а также любым организациям, связанным с этими странами», — говорится в статье.

Президент Байден 28 февраля подпишет указ, наделяющий генерального прокурора правом не допускать передачу личных данных американских граждан в страны, которые вызывают у Вашингтона озабоченность. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Документ коснется в том числе геномных и биометрических данных, а также сведений о геолокации и финансах. Какие страны вызывают у Соединенных Штатов опасения, в Белом доме не сообщили. При этом там указали, что такую информацию обезопасят по той причине, что она может использоваться для шантажа, прежде всего тех, кто работает в вооруженных силах или в сфере национальной безопасности, а также против диссидентов, журналистов и ученых.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.