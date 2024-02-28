Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили возможность слежки за пользователями через смартфоны

Песков: люди должны понимать, что любые смартфоны уязвимы для слежки

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Любые смартфоны уязвимы для слежки, все пользователи должны это ясно понимать. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он упомянул об этом, комментируя публикацию издания Wired о попытках спецслужб США следить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения.

«Любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки и наблюдения. Все, кто пользуется смартфонами, должны отчетливо это понимать», — добавил представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков прокомментировал статью издания Wired о том, что американская фирма PlanetRisk якобы пыталась отслеживать передвижение Владимира Путина. Он отметил, что Москва не знает о том, что именно таким образом американские службы пытались следить за российским лидером.

Бывший журналист The Wall Street Journal Байрон Тау заявил, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России. Книгу репортера, где он об этом говорит, процитировало издание Wired.

Ранее газета NYT сообщила, что ЦРУ создало на территории Украины 12 секретных военных баз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами