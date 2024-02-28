В Кремле оценили возможность слежки за пользователями через смартфоны

Любые смартфоны уязвимы для слежки, все пользователи должны это ясно понимать. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он упомянул об этом, комментируя публикацию издания Wired о попытках спецслужб США следить за президентом России Владимиром Путиным через смартфоны его окружения.

«Любые смартфоны с любой операционной системой абсолютно прозрачны для слежки и наблюдения. Все, кто пользуется смартфонами, должны отчетливо это понимать», — добавил представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков прокомментировал статью издания Wired о том, что американская фирма PlanetRisk якобы пыталась отслеживать передвижение Владимира Путина. Он отметил, что Москва не знает о том, что именно таким образом американские службы пытались следить за российским лидером.

Бывший журналист The Wall Street Journal Байрон Тау заявил, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение президента России. Книгу репортера, где он об этом говорит, процитировало издание Wired.

Ранее газета NYT сообщила, что ЦРУ создало на территории Украины 12 секретных военных баз.