Фон дер Ляйен оценила угрозу войны для Евросоюза

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что угроза войны для Евросоюза «не неизбежна, но и не невозможна». Она призвала государства-члены ЕС «быть готовыми» к такому развитию событий, передает Reuters.

«Не следует преувеличивать риски войны, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа должна стремиться разрабатывать и производить «следующее поколение боевых возможностей для победы в военных действиях».

«Это означает резкое увеличение нашего оборонно-промышленного потенциала в ближайшие пять лет», — подчеркнула глава ЕК.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что оборонная промышленность стран ЕС оказалась неготовой к конфликту между Украиной и Россией.

«Война на Украине показала, насколько эта индустрия была далека от готовности ответить на вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — написал Боррель, подчеркнув, что большая часть помощи Киеву поступала из имеющихся запасов оружия. По его словам, Для ЕС непросто восполнять запасы, мощность которых упала до мирного времени.

Ранее в США рассказали о новом оружии для войны с Россией и Китаем.