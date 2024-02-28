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Более 43 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Памфилова: более 43 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах президента

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что с 25 февраля более 43,6 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента страны. Ее слова приводит ТАСС.

«На вечер вчерашнего дня, 27 февраля, в 18 субъектах РФ досрочно проголосовало уже 43 622 избирателя», — сообщила глава ЦИК.

Также Памфилова рассказала, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России подали 3,185 млн избирателей.

«В общей сложности у нас подано уже более 5 млн заявлений, избиратели из 28 регионов РФ, где будет дистанционное электронное голосование», — отметила она.

По ее словам, еще 1,87 млн заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования не по месту постоянного проживания.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (партия ЛДПР) и Николай Харитонов (партия КПРФ).

В пресс-службе ЦИК сообщили, что члены региональных избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

Ранее Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ и Ми-6.

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Выборы президента России-2024
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