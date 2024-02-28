Карлсон заявил, что американское правительство своими же санкциями бьет по США

Американский журналист Такер Карлсон считает, что вводимые Вашингтоном «в сумасшедших объемах» санкции бьют по самим Штатам. Своим мнением он поделился в интервью Лексу Фридману, которое опубликовано на его канале.

По мнению Карлсона, санкции навсегда изменят Соединенные Штаты, изменятся стандарты жизни в стране и работа правительства.

«Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие», — сказал он.

Также Такер Карлсон в интервью Фридману обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в срыве мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной в 2022 году в Стамбуле.

До этого Карлсон высказал обвинения в адрес правительства США за утечку информации о его встрече с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».