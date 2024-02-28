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Карлсон заявил, что американское правительство своими же санкциями бьет по США

Такер Карлсон: США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон считает, что вводимые Вашингтоном «в сумасшедших объемах» санкции бьют по самим Штатам. Своим мнением он поделился в интервью Лексу Фридману, которое опубликовано на его канале.

По мнению Карлсона, санкции навсегда изменят Соединенные Штаты, изменятся стандарты жизни в стране и работа правительства.

«Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие», — сказал он.

Также Такер Карлсон в интервью Фридману обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в срыве мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной в 2022 году в Стамбуле.

До этого Карлсон высказал обвинения в адрес правительства США за утечку информации о его встрече с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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