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Эксперты заявили, что в отчете США о российской армии собраны данные 2021 года

Военный эксперт Матюшин: отчет США о ВС России оставил за скобками СВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

В своде США с данными о российских вооруженных силах и их структуре нет свежей информации, так как весь конфликт на Украине «остался за скобками», заявил военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин. В беседе с Tsargrad.tv он объяснил это тем, что изучение действий России в конфликте стало бы сигналом к большой войне.

«Судя по тому, что данные за СВО оставили за скобками, это старые разведданные, старые методички. И соответственно, там нет данных о тех новшествах, которые выработаны нами, непосредственно уже исходя из опыта проведения специальной военной операции, — отметил Матюшин. — То есть за это время, конечно же, выработано довольно большое количество вооружений, была сильно поменяна наша тактика».

В отчете также изменено расположение российских воинских частей и места их дислокации, добавил он. Это говорит о том, что в США осведомленность о российской армии остается на уровне 2021 года, заключил эксперт.

Напомним, сухопутные войска США обнародовали 280-страничный отчет о российских ВС «Русская тактика», их структуре, вооружениях и потенциальной тактике в случае возникновения крупного конфликта. Информация об этом появилась на странице Управления общевойсковой армии США в соцсетях.

Ранее экс-советник Пентагона призвал уволить главу НАТО за угрозы в адрес России.

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